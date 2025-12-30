Die Telekom bietet rund 2.600 Haushalten im Westen von Halle-Neustadt Glasfaseranschlüsse an. Worauf Interessierte achten sollten.

Schnelles Internet für den Westen von Halle-Neustadt - Glasfaserausbau startet

Glasfaserkabel ermöglichen schnelles Internet. Nun beginnt der Ausbau im Westen von Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ - Die Telekom will ihr Glasfasernetz in Halle weiter ausbauen. Nun solle der Westen von Halle-Neustadt versorgt werden, teilt das Unternehmen mit. Ab sofort könnten Kunden ihren Wunschtarif buchen. Wer sich dem Projekt in der Ausbauphase anschließe, erhalte den Hausanschluss kostenlos.