  4. Moderne Internetanschlüsse: Schnelles Internet für den Westen von Halle-Neustadt - Glasfaserausbau startet

Die Telekom bietet rund 2.600 Haushalten im Westen von Halle-Neustadt Glasfaseranschlüsse an. Worauf Interessierte achten sollten.

Von Annette Herold-Stolze 30.12.2025, 14:00
Glasfaserkabel ermöglichen schnelles Internet. Nun beginnt der Ausbau im Westen von Halle-Neustadt. (Symbolfoto: Uwe Anspach/dpa)

Halle (Saale)/MZ - Die Telekom will ihr Glasfasernetz in Halle weiter ausbauen. Nun solle der Westen von Halle-Neustadt versorgt werden, teilt das Unternehmen mit. Ab sofort könnten Kunden ihren Wunschtarif buchen. Wer sich dem Projekt in der Ausbauphase anschließe, erhalte den Hausanschluss kostenlos.