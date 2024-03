Seit einer Woche kann die Schleuse an der Saale nicht benutzt werden. Grund sind Risse in der Stahlkonstruktion, die die Statik gefährden. Das führt zu Problemen.

Wettin/MZ - Seit fast einer Woche ist die Schleuse in Wettin außer Betrieb ist. Am Freitag teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe (WSA Elbe) mit, dass bei einer Bauwerksprüfung an der Schleuse Risse im Stahlüberbau des Antriebes am unteren Schleusentor festgestellt worden sind. Ein Statiker hat deshalb davor gewarnt, dass ein Stahlträger brechen könnte, was zum plötzlichen Versagen des Tores führen könnte. Wie die Risse entstanden sind, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, sagt Klaus Kautz, Sprecher des WSA Elbe, gegenüber der MZ. Derzeit würde man sich einen Zugang zum Portal verschaffen, um die Risse genauer zu begutachten. Welche Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden, hänge unter anderem vom Schadensausmaß und den Materialeigenschaften ab. „Wie diese Lösungsmöglichkeiten aussehen, wie lange die Reparatur dauert und welche Kosten dabei entstehen, kann erst nach Auswertung der Untersuchungsergebnisse gesagt werden“, so Kautz.