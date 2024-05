Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Oh là là – das wird lecker! Wenn Halle ab diesem Freitag an bis zum 9. Juni unter dem Motto „Oh là là! Händel? – Französische Inspirationen“ die Händel-Festspiele feiert, werden sich erstmals auch hallesche Gastronomen an den Festspielen beteiligen: Wirte, Café- und Restaurantbetreiber der Saalestadt wollen den Festspielgästen aus dem In- und Ausland besondere Gerichte kredenzen, die auf einer Speisekarte als „Händel-Menü“ zusammengefasst sind.