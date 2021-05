Schlecht für Temposünder: Stadt Halle behält den neuen Geigenkasten

Ohne Ankündigung und Warnung stand er plötzlich da. Und machte seinen Job erstaunlich gut. So gut, dass er schon nach wenigen Tagen zur Zielscheibe wütender Autofahrer wurde.

Am 25. August stellte die Stadt im Rahmen einer Testphase einen neuen Blitzerkasten am Rennbahnkreuz auf. Mehrmals wurde er seitdem beschmiert, beklebt und sogar mit Schlamm bespritzt. Das hält die Stadt nicht davon ab, nun zu verkünden: Die Testphase war erfolgreich - der Blitzer wird gekauft.

Anlage ist ein schwarz angestrichener Holzkasten

Die sogenannte halbmobile Anlage ist ein schwarz angestrichener Holzkasten, der - anders als die bislang bekannten Blitzer-Autos - ohne menschliche Bedienung Temposünder blitzt, aber dennoch leicht versetzt werden kann. In den ersten Tagen am Rennbahnkreuz wurden mehrmals in der Minute Raser erwischt.

Und auch, als der Kasten an anderen Standorten wie der Talstraße, dem Mühlrain und der Dessauer Straße platziert wurde, löste die rote Lampe regelmäßig aus. So ist es keine Überraschung, dass die Stadt nun verkündet hat, den Blitzer im kommenden Jahr zu kaufen. Die Testphase war also erfolgreich - für die Stadt.

Bislang wurden 6.643 Geschwindigkeitsverstöße registriert

„Bislang wurden 6.643 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Die Erfahrungen sind sehr gut. Das Gerät arbeitet einwandfrei“, sagte Halles Sicherheitsbeigeordneter Tobias Teschner auf Anfrage der MZ. Wie viel Geld die Stadtkasse dadurch eingenommen hat, konnte er dagegen angeblich nicht sagen. „Zu den einzelnen Blitzern findet keine separate Erfassung statt.“ Kaum zu glauben, muss die Stadt die hohen Anschaffungskosten doch mit den Einnahmen gegengerechnet haben.

Im Ordnungsausschuss am Donnerstag sagte Teschner immerhin, der neue Blitzer „werde sich bei den Einnahmen aus dem Bereich fließender Verkehr deutlich auswirken“. Auch aus der Frage, wie viel Miete die Stadt für den Kasten zahlt, macht Teschner ein Geheimnis: „Zu den Inhalten von Verträgen darf die Stadt keine Auskunft geben.“

Offenbar lief der Test nicht in jeder Stadt so erfolgreich

Offenbar lief der Test nicht in jeder Stadt so erfolgreich wie in Halle. So wurde nach MZ-Informationen genau dasselbe Gerät, das derzeit in Halle steht, vorher drei Monate lang im sächsischen Plauen getestet. Dort kam es aber mit dem Gelände nicht zurecht.

„Während der Testphase musste festgestellt werden, dass die Anlage im Stadtgebiet aufgrund der Topografie in der Stadt und der räumlichen Voraussetzungen nur bedingt einsatzfähig ist“, sagte Plauens Stadtsprecherin Anja Linke. Die Stadt entschied sich gegen die Anschaffung.

„Die Leute sind geteilter Meinung“

Einer der ersten Hallenser, der vom neuen Kasten erfuhr, war indes Stefan Rother, Betreiber der Facebookseite „Blitzer in Halle“ mit immerhin knapp 3.000 Mitgliedern. Sie warnen sich gegenseitig vor mobilen Blitzern wie dem neuen. „Die Mitglieder haben ihm sehr schnell originelle Namen gegeben. Etwa Gulaschkanone oder Geigenkasten“, sagte Rother. Obwohl der Kasten gerade in der ersten Zeit sehr erfolgreich war, seien nicht mehr Meldungen als üblich angekommen.

„Die Leute sind geteilter Meinung“, meint Rother. Blitzer-Gegnern würden meist argumentieren, die Stadt zocke Autofahrer ab. Es gebe aber auch Befürworter, die den Einsatz von Messanlagen etwa vor Schulen begrüßten. Rother will mit seiner Seite nach seinen Angaben keine Raser schützen, sondern für Tempolimits sensibilisieren. „Wenn ich weiß, dort steht der neue Blitzer, fahre ich nicht zu schnell.“ (mz)