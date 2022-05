Halle (Saale)/MZ - In der Trothaer Straße rumpelt es gewaltig. Auf der ohnehin verschlissenen Trasse - wichtigstes Einfallstor aus dem Norden nach Halle - hat der Winter tiefe Löcher in die Fahrbahn gerissen. Am Dienstag flickte ein Bautrupp der Straßenbaufirma Hastra im Auftrag der Stadt die schlimmsten Krater. „Es geht darum, Schlimmeres zu verhindern. Kehrt der Frost wieder zurück, kann Eis die Löcher und Risse weiter aufbrechen“, sagt Hastra-Chef Tobias Hellmann.

Sollte Winter zurückkommen: Gefahr ist in Verzug

Normalerweise repariere man Winterschäden erst ab März - doch hier sei Gefahr in Verzug. Und nicht nur hier. Auch auf anderen Straßen in der Stadt drohen tiefe Löcher zu Reifen- und Felgenkillern zu werden. Für Moped- oder Motorradfahrer steigt zudem das Sturzrisiko. In der Köthener Straße, der Reilstraße oder auch vor Beginn der Hochstraße in Richtung Neustadt sind die Beläge marode. Gefühlt ist es so schlimm wie lange nicht - doch das täuscht offenbar. „Im vergangenen Jahr waren die Schäden noch größer“, sagt Hellmann. Und auch der Ratshof berichtet, dass die regelmäßigen Kontrollen keine Auffälligkeiten zum Schadensbild der vergangenen Jahre ergeben würden. Allerdings ist der Winter auch noch nicht vorbei.

Nimmt Halle zu wenig Geld in die Hand?

Rund 300.000 Euro hat die Stadt veranschlagt, um Straßen nach dem Winter zu reparieren. Andreas Scholtyssek, Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat, reicht das nicht. „Seit Jahren investieren wir nicht genügend Geld in die Unterhaltung der Straßen. Dass wir jetzt Probleme mit gefährlichen Löchern haben, ist die Folge davon.“ Statt der Flickschusterei benötige Halle dringend eine langfristige Strategie, wie das 646 Kilometer umfassende, städtische Straßennetz in Schuss gehalten werden könne. „Das Geld wäre schon da, mehr zu tun. Allerdings hapert es an den politischen Mehrheiten im Stadtrat, um so ein Reparaturprogramm anzustoßen.“ 2,853 Millionen Euro hat die Stadt für 2022 für den Unterhalt von Straßen, Geh- und Radwegen vorgesehen. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein.

Hastra Halle Dirk Skrzypczak

Die Stadtverwaltung sieht selbst bei einem Drittel der Straßen in Halle dringenden Handlungsdruck, ein weiteres Drittel weise zudem mittlere Schäden auf. „Es besteht ein Investitionsbedarf von derzeit rund 50 Millionen Euro“, antwortet die Pressestelle auf MZ-Nachfrage. Ein Bruchteil soll laut Stadt noch in diesem Jahr abgearbeitet werden: die Regensburger Straße zwischen Bahnhofstraße und John-Scheer-Straße, Abschnitte der Trothaer-, der Reil- und der Merseburger Straße sowie Radwege am Rennbahnkreuz und in der Paracelsusstraße.

Schäden an Autos durch Schlaglöcher: Klagen lohnen oft nicht

Unterdessen ist es für betroffene Auto- und Kradfahrer schwer, von der Stadt Schadenersatz zu bekommen, sollten Fahrzeuge durch Schlaglöcher ramponiert werden. „Der Kläger ist in der Beweispflicht. Er muss nachweisen, dass die Stadt von Straßenschäden wusste, aber nichts getan hat“, sagt der hallesche Anwalt Jost Schulte. Und der Kläger müsse belegen können, welches Loch genau für den Schaden am Auto sorgte. „Wenn man alleine im Fahrzeug sitzt und keine Zeugen hat, wird es ganz schwer.“ Viele Städte und Gemeinden würden einfach auch nur Warnschilder aufstellen - und erst einmal nichts an der Straße reparieren. „Die Erfolgsaussichten in derartigen Verfahren sind für die Betroffenen jedenfalls sehr schlecht“, sagt Anwalt Schulte.

Übrigens machen Pflasterstraßen weit weniger Sorgen als Asphalt- oder Betondecken. Gepflasterte Straßen „haben grundsätzliche eine sehr lange Haltbarkeit“, so die Stadtverwaltung. Bei Asphaltbelägen sollte die Verschleißschicht hingegen aller zehn Jahre erneuert werden. In Halle ein Wunschtraum.