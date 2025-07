Bei einer Schlägerei im Spaßbad Maya Mare wurden am Dienstagabend mehrere Menschen verletzt und Inventar beschädigt. Auch Pfefferspray wurde versprüht. Die Polizei ermittelt.

Schwimmbad in Halle

Die Polizei kam nach der Schlägerei im Maya Mare in Halle zum Einsatz.

Halle (Saale)/MZ - Unschöne Szenen spielten sich am Dienstagabend im beliebten Spaßbad Maya Mare in Halle ab. Gegen 20:50 Uhr gerieten acht Badegäste in eine Schlägerei. Auslöser soll ein Streit um unerlaubte Video- oder Fotoaufnahmen im Bad gewesen sein.

Schlägerei im Maya Mare in Halle: Verletzte durch Pfefferspray

Was als verbale Auseinandersetzung begann, eskalierte schnell. Zwei Männer tunesischer Herkunft gerieten mit sechs syrischen Badegästen aneinander. Dabei flogen Stühle und sogar eine Badeliege wurde beschädigt. Auch Pfefferspray soll zum Einsatz gekommen sein.

Zwei Personen mussten wegen Augenreizungen ambulant behandelt werden. Die Polizei rückte an und ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung, Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.