Schausteller bauen am Markt in Halle ihre Buden auf

Am Freitag eröffnet der Rummel auf dem Marktplatz.

Halle (Saale)/MZ - Die Hallenser sind in den vergangenen Monaten in ihrer Stadt nicht gerade verwöhnt worden mit Volksfesten oder Rummeln. Das Laternenfest - eines der größten Feste in ganz Sachsen-Anhalt - ist bereits zum zweiten Mal abgesagt worden. Der Grund für die Absagen ist die Corona-Pandemie, die es Veranstaltern nach wie vor schwer macht. Zuletzt hat auch der Neustadtverein sein traditionelles Sommerfest gestrichen.

Autoscooter, Imbissstände und Kinderkarussell: Schausteller bauen auf Halles Markt ihre Buden auf

Aber auf dem Marktplatz deutet sich jetzt Besserung an. Seit Montag bauen die Schausteller vom Verein Fachverband Schausteller Sachsen-Anhalt ihre Buden und Fahrgeschäfte auf. Auf der Westseite des Marktes soll am Freitag, 13. August, der Jahrmarkt für Kinder und Familien eröffnet werden. Insgesamt zwölf Fahrgeschäfte, Süßwaren- und Imbissstände werden aufgebaut, darunter auch ein großer Autoscooter und ein Kinderkarussell.

Ganz von der Pandemie unabhängig kann der Rummel jedoch nicht stattfinden. Laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung gelte nach wie vor die Eindämmungsverordnung und ein Hygienekonzept des Veranstalters. So dürfen sich nur rund 360 Besucher gleichzeitig auf dem Marktgelände aufhalten, heißt es. Geöffnet ist der Jahrmarkt für die kommenden drei Wochen bis Sonnabend, 28. August, täglich zwischen 11 und 20 Uhr. Der Wochenmarkt findet währenddessen hauptsächlich auf der Ostseite des Platzes statt. Ab Mitte September wird auf dem Marktplatz dann die sogenannte Einheits-Expo aufgebaut. Alle deutschen Bundesländer beteiligen sich an der Ausstellung, die anlässlich des Tages der Deutschen Einheit stattfindet.