Sänger will beim Konzert in der Ulrichskirche Halle Kraft und Zuversicht geben

Halle (Saale)/MZ - Schon kurz vor dem ersten Advent wird es in der Konzerthalle Ulrichskirche weihnachtlich. Dort nämlich startet am Donnerstag, 24. November, Björn Casapietra seine Weihnachtstournee – die erste seit 2019. Denn die Corona-Pandemie hatte auch den berühmten Tenor ausgebremst, der 1970 im italienischen Genua geboren und ab 1999 einem größeren Publikum in der Rolle des Raoul in der Hamburger Inszenierung des Musicals „Das Phantom der Oper“ bekannt wurde – ebenso auch durch seine Konzerttätigkeit an der Philharmonie Berlin, der Frauenkirche zu Dresden, im Konzerthaus Berlin und durch Gastspiele in Mailand.