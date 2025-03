Halle (Saale)/MZ. - Draußen, auf Beeten, an Sträuchern, Büschen und sogar an einigen Bäumen zeigen sich auch im botanischen Garten der halleschen Universität die ersten Farbtupfer des Frühlings. Ab dem 1. April wird der Garten wieder für Besucher öffnen. Die Mitarbeiter der Einrichtung am Kirchtor hatten bisher und haben auch weiterhin alle Hände voll zu tun – nicht nur auf Außenanlagen und in Gewächshäusern, sondern auch im Verborgenen.

