In der Messe Halle zeigen am Wochenende 170 Aussteller, was sich rund um Haus und Garten tun lässt. Eines der vorherrschende Thema ist die Energieeffizienz.

Halle (Saale)/MZ - Der Satz, den man an diesem Freitag bei der Mitteldeutschen Baumesse „Saale Bau 2023“ wirklich häufig hört, lautet: Es kann nicht jeder eine Wärmepumpe haben. Daran schließt sich der Hinweis an, dass jedes Haus anders ist. Und eben geschaut werden muss, welcher Heizungstyp Sinn macht.

Im Baubereich haben insbesondere die Heizungs- und Sanitärbetriebe derzeit viel zu tun. Und das ist kein Zufall. Viele Geräte seien 25 bis 30 Jahre alt, weil die Heizungen nach der Wende eingebaut wurden, sagt René Zantner und fügt hinzu: „Es ist Zeit zu wechseln.“ Der Chef von „Heizung und Sanitärtechnik Ulrich Zantner“ in Halle merkt auch, dass die besagte Wärmepumpe gerade die Heiztechnik der Stunde ist – weil viele Leute direkt danach fragen. Doch auch Zantner betont, dass die Rahmenbedingungen passen müssen. Dass allein schon Platz vorm und im Haus für Wärmepumpe und Pufferspeicher vorhanden sein muss. Er erklärt: „Für ein nicht saniertes Einfamilienhaus kann ich keine Wärmepumpe empfehlen, weil sie zu viel Strom verbraucht.“

Weg von Öl und Gas

Hinzu kommen Wartezeiten von bis zu einem Jahr aufgrund der enormen Nachfrage nach den Geräten. Wenn die Rahmenbedingungen aber passen, dann sei eine Wärmepumpe laut Thomas Eichler schon eine feine Sache. „Das ist auf jeden Fall eine große Energieeinsparung, das ist die Zukunft“, sagt der Geschäftsführer von „Gassan Gasgeräte und Sanitärservice“.

Mit einer Podiumsdiskussion startete die „Saale Bau 2023“ in der Messe Halle. Dabei sollte es um aktuelle Herausforderungen der Baubranche gehen. Viel gesprochen wird dann über Energieeffizienz. „Wir wollen weg von Öl, weg von Gas. Wir raten aber nicht zu Aktionismus“, sagt etwa Marko Mühlstein, Geschäftsführer der Landesenergieagentur. Er empfiehlt, bei einer Umrüstung in Ruhe zu schauen, was technisch sinnvoll ist und was gefördert wird. Kritik gibt es auch, nämlich an immer neuen Vorgaben der Politik, speziell aus dem Berliner Wirtschaftsministerium. „Wir brauchen Klarheit und Vernünftigkeit, keine Experimente“, sagt Peter Nitschke, Präsident des Baugewerbeverbandes Sachsen-Anhalt.

Während Halles Beigeordneter für Stadtentwicklung, René Rebenstorf, daran erinnert, dass Halle ein Zukunftszentrum zu bauen hat. „Das muss nachhaltige Maßstäbe setzen“, sagt er.

170 Aussteller zeigen sich

Es geht aber auch weniger technisch. Besuchern der Baumesse werden außerdem Whirlpools und Gartenzäune, Rasenmäher und Fertighäuser präsentiert. Insgesamt 170 Aussteller zeigen sich. Mit dem Slogan „da macht Putzen Spaß“ wirbt zum Beispiel Holger Lode für die speziellen Fensterwischer der Firma „Easy Light“. Die habe ein Hausmeister erfunden, sagt er noch. Wie die Wischer funktionieren, führt Lode an seinem Stand vor.

Holger Lode präsentierte Besuchern seine Fensterwischer. Foto: Denny Kleindienst

Um „Kundenakquise“ geht es Gerd Kostorz aus Landsberg. Er vertritt die Firma Leeb, die Balkone und Terrassen baut. In ganz Sachsen-Anhalt und darüber hinaus ist er tätig. Kostorz erklärt, dass viele Kunden sich bei Balkonanlagen statt für Holz inzwischen für Aluminium entscheiden. Damit habe man weniger Arbeit. Nach einem Boom in der Coronazeit sei die Nachfrage nach Balkonen inzwischen wieder etwas zurückgegangen.

Manche Besucher am ersten Tag wollen einfach einmal gucken, was es Neues gibt. Andere suchen mehr oder weniger konkret nach etwas. So holen etwa Werner und Angelika Reinhold unverbindliche Kostenvoranschläge für ein neues Tor ein. Monika und Michael Kammerer kaufen einen Zweisitzer aus Fiberglas für draußen – die Stühle dazu haben sie schon. Monika Kammerer hat auch wieder bei den Gartenscheren zugegriffen, die „schön scharf“ sind. Sie verrät, dass sie Stammgast bei der „Saale Bau“ ist. Gelegenheit für einen Besuch gibt es noch das ganze Wochenende, jeweils von 10 bis 18 Uhr.