Halle (Saale)/MZ. - Luzia Werner öffnet eine Kiste. Sorgfältig stellt sie die mit Tomatensoße gefüllten Gläser in das Holzregal. Die Bildhauerin engagiert sich bereits seit ein paar Jahren im Laden-Verein „Rübchen“. An diesem Morgen hat sie einen Auspackdienst übernommen. Auch andere Vereinsmitglieder sind damit beschäftigt, neue Ware in den Erdgeschossräumen in der Karl-Liebknecht-Straße in Giebichenstein zu verstauen. Jetzt trauen sie sich wieder, Vorräte anzulegen. Denn vor Kurzem teilte ihnen die Hausverwaltung mit, dass der Mietvertrag doch nicht gekündigt wird.