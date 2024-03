RTL2-Serie "Mensch Retter": Frau nach Unfall auf A14 im Klinikum Bergmannstrost in Halle

Halles Klinikum Bergmannstrost im TV RTL2-Serie "Mensch Retter": Frau nach Unfall auf A14 im Krankenhaus - in erstaunlichem Zustand

Die RTL2-Serie "Mensch Retter" begleitet Rettungskräfte und Ärzteteams in ihrem Beruf. In der aktuellen Folge war das TV-Team zu Gast im Klinikum Bergmannstrost in Halle. Dort wurde unter anderem eine Frau nach einem Autounfall auf der A14 eingeliefert.