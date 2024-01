Schneller als Reform von Gesundheitsminister Lauterbach Deutschlandweit einmalige Zusammenarbeit: Bergmannstrost zieht zum Uni-Klinikum in Halle

Das Bergmannstrost will auf dem Gelände des UKH in Kröllwitz ein neues Traumazentrum bauen. Was sich beide Häuser von der bundesweit einmaligen Zusammenarbeit versprechen.