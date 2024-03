Zwillinge zu bekommen ist bereits selten, doch davon wurden gleich drei an einem Tag im Uniklinikum in Halle geboren. So heißen die sechs Neugeborenen.

Gleich drei Zwillingspaare an einem Tag in Uniklinik in Halle geboren

Halle (Saale) - In der Uniklinik in Halle sind an einem Tag gleich drei Zwillingspaare zur Welt gekommen. Am Montag (4. März) habe zuerst das Zwillingspaar Mustafa und Mira gegen 9 Uhr das Licht der Welt erblickt, dann folgten Liv und Gwen und am Abend Marlies und Merle, teilte die Klinik am Mittwoch mit. Insgesamt wurden den Angaben zufolge an dem Tag elf Kinder in der Klinik geboren.

Für die drei Mütter, die Direktion des Uniklinikums (2.v.l.) und die pflegerische Bereichsleitung Nicole Rostalski (2.v.r.) war der 4. März ein ganz besonderer Tag. Foto: Uniklinik Halle

„Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon einmal drei Zwillinge an einem Tag hatten“, sagt die pflegerische Bereichsleitung, Nicole Rostalski. Sie arbeitet seit elf Jahren am Uniklinikum.

Die Geburt von Zwillingen erfordere immer einen hohen personellen und organisatorischen Aufwand, so Rostalski. Zwei der Zwillingspaare könnten voraussichtlich noch in dieser Woche aus dem Krankenhaus entlassen werden.