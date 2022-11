RTL Show Darum thematisiert "Mario Barth deckt auf“ den neuen Saaleradweg in Halle

Fluthilfemittel in Höhe von 900.000 Euro für einen Radweg, wo keine Flut war: Dieses Thema nahm Mario Barth in seiner Sendung auf. Warum die Kosten sogar auf bis zu vier Millionen Euro gestiegen sind und was Nabu und Politiker dazu sagen.