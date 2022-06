Roter Turm in Halle leuchtet in ukrainischen Landesfarben blau-gelb

Die Verwaltung und andere Institutionen stellen sich auf ukrainische Flüchtlinge ein. Bürgermeister Geier hat sich zudem an Halles Partnerstadt Ufa gewandt.

Der Rote Turm in Halle wird in den Farben der Ukraine angestrahlt.

Halle (Saale)/MZ - Als es am Freitagabend dämmert, erstrahlt der Rote Turm auf dem Marktplatz in den ukrainischen Farben Blau und Gelb. Vor dem Ratshof wehen die Fahnen der Stadt, der Europäischen Union und jene des „Mayors for Peace“-Bündnisses (Bürgermeister für den Frieden). „Mit diesen Zeichen symbolisieren wir unseren Wunsch nach einer friedlichen Welt“, sagt Bürgermeister Egbert Geier (SPD).