Mit seiner Band City hat Toni Krahl die deutsche Musiklandschaft jahrzehntelang belebt. Nun kommt der Sänger auf seiner musikalischen Lesetour ins Capitol. Was Besucher dort erwartet.

Rocklegende gibt am Freitag musikalische Lesung in Halle - ein berühmter Song wird nicht gespielt

City-Sänger Toni Krahl bei einem Liveauftritt mit Silly im vergangenen Jahr: Am Freitag kommt Krahl zu einer musikalischen Lesung nach Halle.

Halle (Saale)/MZ - Als Toni Krahl im vergangenen Jahr der Bundesverdienstorden verliehen wurde, nannte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihn eine „Rocklegende“. „Ich selber würde mich nicht so bezeichnen“, sagt der 75-Jährige nun der MZ und schiebt noch hinterher, dass er zwar als Person ausgezeichnet wurde, den Verdienstorden jedoch stellvertretend für seine Bandkollegen entgegengenommen habe. „Mit denen habe ich all das ja fabriziert. Meine persönliche Entwicklung ist stark an die von City gekoppelt.“