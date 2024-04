Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Egal ob bunte oder einfarbige Stoffe, ob Softshell oder Baumwolle, Reißverschlüsse oder Knöpfe: Wer gerne näht, ist beim Stoffmarkt Holland an der richtigen Adresse. Am Freitag stoppte die Tour mit 54 Händlern aus ganz Deutschland und Holland wieder einmal am Peißen Center. „Für die Händler ist dieses Wochenend das Highlight des Jahres“, sagte Organisator Hannes Leuschner. Denn sowohl in Halle - am freitag noch bis 17 Uhr - als auch in Dresden am Samstag und Berlin am Sonntag laufe das Geschäft super.