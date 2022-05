Der neue Dachstuhl ist komplett: Richtfest an der Schwemme in Halle

Halle (Saale)/MZ - Der Schwemme-Verein ist seinem Ziel nähergekommen, die ehemalige Schwemme-Brauerei in Halle als alternatives Kulturzentrum zu etablieren. Am Donnerstag wurde Richtfest für das ehemalige Braumeister-Haus gefeiert. Architekt Christian Hartwig schlug dafür den symbolischen letzten Nagel ein. Der alte Dachstuhl war unter anderem durch einen Brand schwer beschädigt worden und eingestürzt. Die hallesche Firma Scholz Bau hatte ihn in den vergangenen Monaten rekonstruiert. Als Nächstes soll das Dach gedeckt und in Eigenleistung des Schwemme-Vereins mit Lehm verfüllt worden.