Rewe-City am Boulevard in Halle schließt bis Juli: Warum sich Kunden trotzdem freuen können

Halle (Saale)/MZ. - Der Rewe-Markt in der Leipziger Straße in Halle (Saale) schließt am Samstag, dem 10. Mai 2025, um 20 Uhr vorübergehend seine Türen. Ab dem 11. Mai beginnt ein umfangreicher Umbau. Die Wiedereröffnung ist für den 9. Juli geplant, ab dem 10. Juli läuft der Betrieb wieder regulär. Während der zweimonatigen Schließzeit verweist Rewe auf die Filialen am Hallmarkt und in der Krausenstraße.