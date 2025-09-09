weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Einsatz am Wasser: Retter suchen im Hufeisensee in Halle nach vermisster Person

EIL
Einsatz am Wasser Retter suchen im Hufeisensee in Halle nach vermisster Person

Am Hufeisensee in Halle läuft aktuell ein Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wird nach einer Person, die sich möglicherweise im Wasser befindet. Was bisher bekannt ist.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 09.09.2025, 10:44
Aktuell läuft der Rettungseinsatz am Hufeisensee.
Aktuell läuft der Rettungseinsatz am Hufeisensee. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Halle (Saale)/MZ. - Am Hufeisensee in Halle läuft aktuell ein Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wird nach einer Person, die sich möglicherweise im Wasser befindet.

Aktuell wird der See mit Booten abgesucht. Einsatzkräfte kontrollieren zudem die Uferzone. Angefordert wurde die DRK-Wasserrettung mit einem Sonarboot.

Ein Rettungshubschrauber des ADAC soll aus der Luft nach dem Vermissten suchen. Über den weiteren Verlauf der Suchaktion und die Hintergründe halten wir Sie hier auf dem Laufenden.