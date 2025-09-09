Retter suchen im Hufeisensee in Halle nach vermisster Person

Am Hufeisensee in Halle läuft aktuell ein Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wird nach einer Person, die sich möglicherweise im Wasser befindet. Was bisher bekannt ist.

Halle (Saale)/MZ. - Am Hufeisensee in Halle läuft aktuell ein Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wird nach einer Person, die sich möglicherweise im Wasser befindet.

Aktuell wird der See mit Booten abgesucht. Einsatzkräfte kontrollieren zudem die Uferzone. Angefordert wurde die DRK-Wasserrettung mit einem Sonarboot.

Ein Rettungshubschrauber des ADAC soll aus der Luft nach dem Vermissten suchen. Über den weiteren Verlauf der Suchaktion und die Hintergründe halten wir Sie hier auf dem Laufenden.