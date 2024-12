Halle (Saale)/MZ - Lothar S. hat die Geschehnisse vor vier Jahren nicht vergessen. Damals fand er einen Flyer im Briefkasten. Eine Firma bot Reinigungsleistungen für Steine an, auch Reparaturen an Häusern. Am Haus des Seniors, der in einem Dorf nördlich von Halle wohnt und seit einem Schlaganfall im Rollstuhl sitzt, tropfte die kaputte Dachrinne. „Ich konnte mich selbst nicht darum kümmern. Also rief ich dort an“, erzählt er. Was er nicht wusste: Der heute 67-Jährige war einem Betrüger-Clan ins Netz gegangen, der mit dubiosen Angeboten vor allem ältere Menschen um hohe Geldbeträge prellte. Auch Lothar S., der 10.000 Euro für Pfusch zahlte: „Als die Gauner das Geld hatten, waren sie weg.“

