In einem interaktiven AR-Projekt ist Franckes historische Schulstadt in den Jahrzehnten vor dem kompletten Wiederaufbau zu erleben. Warum jetzt weitere Zeitzeugen gesucht werden.

Franckesche Stiftungen in Halle zur Wendezeit

Mit dem Trabi vor dem Historischen Waisenhaus: Ein interaktives AR-Projekt ermöglicht es, in die Franckeschen Stiftungen zur Wendezeit einzutauchen.

Halle (Saale)/MZ. - Grau, verfallen und so marode, dass eine Rettung kaum vorstellbar war – so sah die historische Schulstadt, die August Hermann Francke Ende des 17. Jahrhunderts begründet hat, zur Wendezeit aus. Kaum noch vorstellbar aber ist es heute ebenfalls, wie schlimm es damals, in den späten 80er und zu Beginn der 90er Jahre, um die Franckeschen Stiftungen gestanden hat.