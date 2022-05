Reimen für Halles großen Sohn - Hallenserin moderiert Poetry Salm

Halle (Saale)/MZ - Was in der Antike der Dichterwettstreit war, das heißt heute poetry slam: Junge Dichter stehen auf der Bühne und geben mit ihren eigenen Texten alles - das Publikum entscheidet, wer der oder die beste ist. Slam, das ist die Welt der 35-jährigen Hallenserin Katja Hofmann, die seit zehn Jahren bei zahllosen Wettbewerben in Deutschland und dem Ausland dabei war und auch im Fernsehen bei Gerburg Jahnkes „Ladies Night“ oder der SAT-1-Comedyshow „Nightwash“. Auf Youtube wurde ihr bissig-böser Slam „Ich hasse das“ über 160.000 Mal angeklickt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<