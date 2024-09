Um den Verkauf der Reil 78 in Halle ist eine Debatte entbrannt.

Halle (Saale)/MZ - Am Dienstag hatte eine Mehrheit im städtischen Finanzausschuss den Anträgen der CDU-Fraktion zugestimmt, den Beschluss zum Verkauf der Villa in der Reilstraße 78 an den langjährigen Nutzerverein aufzuheben und den Verkaufsprozess vorerst auszusetzen. Nun haben die Nutzer der Immobilie eine Petition auf der Online-Plattform change.org gestartet, die bis Donnerstagnachmittag bereits rund 2.400 Unterschriften zählte.