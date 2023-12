Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Wem geht es nicht so? Die Gedanken im Kopf kämpfen um den besten Platz und die größte Ausdehnung. Es ist eine Reibung innen im Kopf. Das zeigt die Künstlerin Jeanette Drygalla in ihrer Plastik „Reibung*innen“ wunderbar und mit Humor in der Jahresausstellung des Kunstvereins Halle, bei der ausschließlich Werke der Mitglieder zu sehen sind. Das Thema „Reibungen“ lehnt sich an das Jahresthema der Stadt „Streitkultur und Zusammenhalt“ an.