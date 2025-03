Die Waffenverbotszone am Riebeckplatz ist nach wie vor ausgeschildert. Ab April tritt sie wieder in Kraft.

Halle (Saale)/MZ. - Der Streit um die Rechtmäßigkeit der Waffenverbotszone in Halle ist vom Tisch. Die Landesregierung hat ihre Revision gegen das Zonen-Verbot in Halle zurückgezogen. Sie soll juristisch auf ein neues Fundament gestellt werden und dadurch dauerhaft bestehen bleiben. Das geht aus einer Mitteilung des sachsen-anhaltischen Innenministeriums hervor. Im Bereich rund um den Riebeckplatz will die Polizei also weiterhin auch ohne besonderen Anlass Personen kontrollieren und ihre Sachen durchsuchen. Kritik an der Sinnhaftigkeit der Waffenverbotszone bleibt bestehen.