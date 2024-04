Die Supermarkt-Kette Real hat seine Fläche an das Centrum übergeben. Zieht neuer Mieter erst in Monaten ein?

Kunden kaufen Real in Halle-Neustadt leer: So soll es jetzt weitergehen

Halle (Saale)/MZ - Am 23. März endete der Ausverkauf in den Real-Märkten im Neustadt Centrum und in Peißen. Danach sollten alle Waren, die trotz der hohen Rabatte keine Abnehmer gefunden hatten, von der insolventen Supermarktkette zurückgenommen werden. In Neustadt blieb aber fast nichts übrig.