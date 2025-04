In Halle werden seit den Morgenstunden zwei Objekte durchsucht. Um was es den Beamten bei der Razzia geht.

Bundesweite Razzia gegen Menschenhandel und illegale Prostitution – Fünf Festnahmen, 25 Objekte durchsucht - Zwei in Halle

Die Bundespolizei rückte mit einem Großaufgebot in Halle an.

Halle (Saale)/MZ - Mit einer bundesweiten Großrazzia ist die Bundespolizei mit Unterstützung von Europol und der Polizeiinspektion Chemnitz gegen ein mutmaßliches Schleusernetzwerk vorgegangen. Insgesamt wurden am Mittwoch 25 Objekte in ganz Deutschland durchsucht – darunter auch zwei in Halle.