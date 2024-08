Nach Flughafen-Blockaden der Gruppe „Letzte Generation“ rücken Ermittler auch in Halle zur Razzia aus – und nehmen DNA-Proben. Die Klimaaktivisten kündigen weiteren Protest an.

Am Donnerstag durchsuchte die Polizei Wohnungen von Klimaaktivisten der "Letzten Generation" - hier in Leipzig, aber auch in Halle.

Halle/Frankfurt/MZ - Nach Flughafen-Blockaden der „Letzten Generation“ hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Donnerstag Wohnungen von acht Klimaaktivisten durchsuchen lassen. Unter anderem rückten Polizisten in Halle zur Razzia aus: Ermittler durchsuchten die Wohnung des 25-jährigen Yannick S., wie die „Letzte Generation“ am Donnerstag selbst öffentlich machte.