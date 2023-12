3.000 neue Arbeitsplätze in Halles Osten? Bebauungspläne für das RAW-Gelände in Halle werden konkreter

Das RAW-Gelände am Hauptbahnhof in Halle spielt für die Öffentlichkeit bislang keine Rolle. Das soll sich ändern. Die Stadt will hier ein neues Viertel entwickeln. Es ist eine gewaltige Aufgabe.