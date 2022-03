Räuber entreißt 85-Jähriger in Halle die Handtasche

Seniorin bei Überfall in der Rathausstraße schwer verletzt

Wegen eines Handtaschenraubs in der Rathausstraße von Halle war am Donnerstagnachmittag die Polizei im Einsatz.

Haale (Saale)/MZ - Eine 85-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag bei einem Handtaschenraub in der Rathausstraße gestürzt und dadurch schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist den Angaben zufolge ein 21 Jahre alter Mann. Mehrere Passanten verfolgten und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das Diebesgut hatte er noch bei sich. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.