Am Zentrum Neustadt war am Montagnachmittag ein 89-Jähriger von einer Bahn erfasst worden.

Halle (Saale)/MZ - Der Senior, der am Montagnachmittag in Neustadt von einer Straßenbahn erfasst worden war, ist am Mittwoch in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. „Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an“, sagte eine Polizeisprecherin der MZ.

Rettungskräfte und Feuerwehr waren vor Ort, um dem Schwerverletzten zu helfen und die Unfallstelle zu reinigen. (Foto: dubisthalle.de/EnricoSeppelt

Der 89-Jährige hatte in Höhe der Haltestelle am Zentrum in Neustadt gegen 16 Uhr mit seinem Rad die Gleise überquert und war dabei von der Tram gerammt worden. Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock und musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden.

Unklar ist, ob der Rentner die Bahn übersah oder abgelenkt gewesen ist.