Am Montagnachmittag ist in Halle-Neustadt gegen 16 Uhr ein Radfahrer von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Halle (Saale)MZ/dpa - Ein älterer Mann ist am Montagnachmittag in Halle-Neustadt mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Der Mann habe an der Haltestelle Zentrum Neustadt mit seinem Fahrrad die Schienen überqueren wollen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Trotz einer noch eingeleiteten Notbremsung kam es zum Zusammenstoß.

Am Zentrum Neustadt wurde am Montagnachmittag ein Mann von einer Bahn erfasst. (Foto: dubisthalle.de/EnricoSeppelt)

Der Grund für den Zusammenprall am Montagnachmittag ist aktuell noch unklar. Der ältere Mann wurde aufgrund seiner lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der Straßenbahnverkehr war für rund zwei Stunden unterbrochen.