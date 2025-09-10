DDR-Spielzeug im Stadtmuseum Puppen, Roller, Kaufmannsladen - Womit Hallenser am liebsten spielen
Die Ausstellung „Spiel mit!“ im Stadtmuseum geht in die zweite Runde. Was es dort alles zu sehen gibt.
10.09.2025, 10:06
Halle (Saale)/MZ. - Kaufmannsladen, Puppenwagen, Rollschuhe und jede Menge Brettspiele - die erste Etage des halleschen Stadtmuseums ist derzeit ein wahres Spielzeugparadies. Bisher haben rund 18.000 Besucher die Ausstellung „Spiel mit!“ gesehen, davon rund 4.000 in museumspädagogischen Formaten. Nun gibt es aufgrund der großen Resonanz unter dem Motto „Spiel weiter!“ eine Fortsetzung mit all jenen Objekten, die im ersten Teil der Ausstellung keinen Platz gefunden haben.