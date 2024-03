KSB in Halle meldet weiter steigende Umsätze und das erfolgreichste Jahr seit der Zugehörigkeit zum Konzern.

Pumpenbauer KSB auch in Halle auf Erfolgskurs

Maschinenbau in Sachsen-Anhalt

Pumpenbau bei KSB in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Die Pumpenbauer von KSB in der Turmstraße blicken auf ein Jahr mit deutlichen Zuwächsen zurück. 2023 sei das „mit Abstand erfolgreichste Jahr“ in der halleschen Geschichte des Unternehmens, berichtete Standortleiter Frank Aschenbach am Mittwoch.