Tut sich jetzt etwas am Braunschweiger Bogen in Halle-Neustadt?

Die Situation an dem Problem-Block im Braunschweiger Bogen soll besser werden. Die Stadt Halle appelliert an die Einwohner in Neustadt und eine Firma plant eine alternative Wohnform. Was außerdem passieren soll.

Im Wohnblock am Braunschweiger Bogen in Halle-Neustadt gibt es Probleme mit den Mietern. Sind alternative Wohnformen eine Lösung?

HALLE/MZ - Es tut sich was im Bereich um den Braunschweiger Bogen in der Westlichen Neustadt. Nachdem der Block in den vergangenen Wochen mit Beschwerden über Müll, Lärm und einem Gefühl von Unsicherheit bei den Anwohnern für Schlagzeilen gesorgt hatte, wird nun deutlich: Die aktuelle Situation könnte sich bald schon bessern. Bei der Wohnungsverwaltung, die für einige Hauseingänge in der Straße zuständig war, bahnt sich ein Wechsel an und eine Firma hat Pläne für eine alternative Wohnform in unmittelbarer Nachbarschaft.