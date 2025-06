Postbank hält an Filiale in ehemaliger Hauptpost in Halle fest

Halle (Saale)/MZ - Am Eingang der einstigen Hauptpost auf dem Joliot-Curie-Platz in Halle wirbt die Postbank mit einem großen Banner für ihre Filiale. Und das soll auch so bleiben. Entgegen falsch interpretierter Informationen von Kunden bleibt das Kreditinstitut weiter in Halle.