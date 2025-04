Pollenflüge in Halle seit Winter – Was Betroffene wissen müssen

Halle (Saale)/MZ. - Benno ist genervt. Der 8-Jährige steht am Fenster seines Kinderzimmers und blinzelt in die Frühlingssonne. Eigentlich ist er mit seinem Freund zum Fußballspielen verabredet. Doch stattdessen niest er – wieder und wieder. Seine Augen tränen, die Nase juckt. „Das ist jedes Jahr so. In den Winterferien ging das schon los“, sagt der Schüler aus Halle. Seit er denken kann, plagen ihn Allergien. Besonders schlimm: die Zeit der Haselnussblüten und Erlen.