Mehrere Fahrer waren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss in Halle unterwegs

Die Polizei hat am Wochenende in Halle mehrere Verkehrsdelikte geahndet.

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei hat am Wochenende mehrere Verkehrsdelikte geahndet. So haben Polizisten am Bruchsee am Freitagabend, gegen 21.15 Uhr, einen 22-jährigen Autofahrer kontrolliert.

Wie sich dabei herausstellte, fuhr der Mann das Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und in einer Klinik durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 21.40 Uhr. Die Polizei kontrollierte in der Lilienstraße einen 29-jährigen Autofahrer. Das Fahrzeug war nicht versichert. Die beiden amtlichen Kennzeichentafeln wurden deswegen entstempelt. Da der Mann gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung verstoßen hat, wird nun gegen ihn ermittelt.

In der Anhalter Straße wurde am Samstag gegen 23 Uhr zudem eine 37-jährige Autofahrerin angehalten und kontrolliert. Die Frau war alkoholisiert und hat keine gültige Fahrerlaubnis. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und in einer halleschen Klinik durchgeführt. Gegen die Frau ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Freitagnacht gegen 23.20 Uhr wurde auch ein 16-jähriger Moped-Fahrer in der Rannischen Straße angehalten. Der Jugendliche hat keine Fahrerlaubnis. Das Zweirad galt als gestohlen und das angebrachte Kennzeichen gehört an ein anderes Fahrzeug. Nun muss der junge Mann mit einem Ermittlungsverfahren gegen ihn rechnen. Das Moped ist zur Eigentumssicherung abgeschleppt und sichergestellt worden.