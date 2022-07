Polizeibeamte in Halle werden zu einem ungewöhnlichen Einsatz in die Merseburger Straße gerufen. Ein mit Axt bewaffneter Mann schrie und fuchtelte mit dem Werkzeug.

Eine Axt auf einem Hackeklotz: In Halle hat ein Betrunkener mit Axt für Aufesehen gesorgt.

Halle (Saale)/MZ – Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr haben Zeugen die Polizei alarmiert, weil ein betrunkener Mann in der Merseburger Straße etwa auf Höhe Rosengarten laut schrie und mit einer Axt in der Hand herumfuchtelte. Die Beamten nahmen dem Mann die Axt ab und entdeckten auch ein Messer, dass der Täter bei sich führte.

Trotz der 3,3 Promille, die eine Alkoholtest ergeben hatte, konnte der Mann gegenüber den Polizisten angeben, warum er sich so aufgeführt hatte: Er habe sich über etwas geärgert. Glücklicherweise wurde niemand gefährdet oder verletzt.