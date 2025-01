Die Polizei in Halle hat ein vergleichsweise ruhiges Wochenende erlebt. Einige Einsätze gab es dennoch: In Neustadt wird ein Jugendlicher überfallen und verletzt. Pflasterstein fliegt in Fenster, auch Schornstein brennt.

Halle (Saale)/MZ - In der Gerberastraße ist eine Auseinandersetzung aus dem Ruder gelaufen. Ein 21-Jähriger soll zu einem Messer gegriffen und sein Gegenüber, einen 23-Jährigen, mit einem Stich verletzt haben. Passiert war die Attacke am späten Freitagabend. Der Tatverdächtige sei zunächst geflüchtet, habe sich am Samstag dann aber selbst der Polizei gestellt, so ein Polizeisprecher. Das Opfer wurde im Krankenhaus behandelt, ist laut Polizei aber mittlerweile wieder zu Hause.

Duo überfällt Jugendlichen

Ein kriminelles Duo soll am Samstagabend gegen 19.25 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Göttinger Bogen in der Weststraße versucht haben, einen 16-Jährigen auszurauben. Sie hatten demnach ihr Opfer angesprochen und Geld verlangt. Die beiden mit Schlagstock und Reizgas bewaffneten Täter durchsuchten demnach den Schüler. Gestohlen wurde nicht. Auch gebe es keine Verletzten. Die Angreifer sollen arabischer Herkunft sein, beschreibt die Polizei Zeugenaussagen. Alarmierte Beamte brachten den 16-Jährigen zu seiner Familie nach Hause.

Pflasterstein durchschlägt Scheibe

Unbekannte haben am Samstag in der Heinrich- und Thomas-Mann-Straße einen etwa 30 Zentimeter großen Pflasterstein durch eine Fensterscheibe geworfen. Die Polizei hat Spuren gesichert und eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 1 und 11.45 Uhr. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0345/2 24 20 00 um Hinweise zu der Tat.

Kamin setzt Schornstein in Brand

Im Bergschenkenweg hat Freitagabend ein Schornstein auf einer Laube gebrannt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Schlot Feuer gefangen haben, nachdem der Kamin genutzt worden war. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 5.000 Euro.

Schwerer Unfall auf A14 – Fahrer im Suff

Bei einem schweren Unfall auf der A14 zwischen Trotha und Tornau in Richtung Magdeburg sind zwei Personen verletzt worden. An dem Unfall, der sich Freitagabend ereignete, waren ein Kleintransporter, ein Lkw und ein Pkw beteiligt.

Wie sich vor Ort herausstellte, stand der Fahrer des Kleintransporters unter starkem Alkoholeinfluss. Ob er auch die Karambolage auslöste, ist noch unklar. Den Schaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei mit 60.000 Euro. Auch die Mittelleitplanke wurde ramponiert. Die Autobahn war in Richtung Norden zeitweise gesperrt. Unter anderem musste die Ölwehr anrücken.