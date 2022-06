Polizeibilanz aus Halle: Schüsse im Süden und verletzte E-Roller-Fahrerin

Erfahrungsgemäß haben Einsatzkräfte am Wochenende in Halle gut zu tun. Das ist auch dieses Mal so gewesen. Diese Zwischenfälle stachen heraus:

Halle (Saale)/MZ - Ein betrunkener Hallenser hat am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Veszpremer Straße für Aufregung gesorgt. Er stand an seinem Fenster und soll mehrfach mit einer Waffe aus dem Fenster geschossen haben. Die alarmierten Polizisten fanden in seiner Wohnung eine Schreckschusswaffe und Patronenhülsen. Gegen den Mann wird nun ermittelt.