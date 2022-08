Polizeiauto kracht nach Unfall in Hauswand

Bei einem Unfall in Halle ist am Freitag ein Polizeiauto in eine Hauswand gekracht.

Halle (Saale)/MZ - Ein Polizeiauto ist am Freitagabend in Halle in eine Hauswand gekracht. Wie eine Polizeisprecherin auf MZ-Nachfrage bestätigte, war der Streifenwagen mit Blaulicht zu einem Einsatz unterwegs, als er an der Kreuzung Wolfenstein- / Fischer-von-Erlach-Straße mit einem weißen Kleinwagen zusammenstieß.

Unfall zwischen PKW und Polizeiauto Jonas Nayda

Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar. Mehrere Personen wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Wolfensteinstraße ist zwischen Reilstraße und Fischer-von-Erlach-Straße gesperrt.