Wie jetzt bekannt wurde beschlagnahmte die Polizei in Halle am Dienstag unter anderem rund zwei Kilogramm Methamphetamin.

Halle/MZ. - Die Polizei hat in Halle zwei Männer wegen des Verdachts auf unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen. Nach einem umfangreichen Ermittlungsverfahren haben die Beamten am Dienstagabend in der Röserstraße einen 39-Jährigen aufgegriffen, wie die Polizei mitteilt. Im Rahmen dieser Maßnahmen haben sie den Angaben zufolge Räumlichkeiten in Halle durchsucht, wobei die Polizisten einen 42-Jährigen vorläufig festnahmen.

Die Beamten beschlagnahmten circa zwei Kilogramm Methamphetamin, mehrere hundert Euro Bargeld, ein gestohlenes Motorrad sowie gefährliche Gegenstände. Die Staatsanwaltschaft Halle reiche daher am Amtsgericht einen Haftantrag ein. Durch das noch laufende Ermittlungsverfahren könne die Polizei keine weiteren Angaben bekannt geben.