Polizei in Halle stellt bei Dealern 750.000 Euro, Waffen und Drogen sicher

Die Polizei stellte bei Hausdurchsuchungen in Halle insgesamt 750.000 Euro Bargeld sicher.

Halle (Saale)/MZ - Ermittlern der Polizei ist ein Schlag gegen den organisierten Drogenhandel in Halle gelungen. Wie am Mittwoch bekannt wurde, hatten Einsatzkräfte am Dienstag bei einer Razzia im Stadtgebiet mehrere Häuser durchsucht und drei Personen im Alter zwischen 34 und 37 Jahren festgenommen. Die Beamten stellten rund 750.000 Euro Bargeld, einen fünfstelligen Betrag Falschgeld, Hieb- und Stichwaffen sowie 7,5 Kilo Cannabis sicher. Polizei und Staatsanwaltschaft werfen den Beschuldigten vor, über einen längeren Zeitraum im großen Stil mit Drogen gehandelt zu haben. Die Ermittler waren den Dealern auf die Spur geklommen, weil es gelungen war, die Kommunikation der Bande zu knacken, die über Kryptohandys erfolgte. Diese Geräte sollen abhörsicher sein. Die mutmaßlichen Täter werden nun dem Haftrichter vorgeführt.