Polizei hat drei Räuber aus Halle gefunden: Jugendliche überfallen zwei Opfer in Tram

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei hat die drei unbekannten Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren, die nach einem gemeinschaftlichen Raub in der Straßenbahnlinie 2 in Halle gesucht worden, gefunden.

Laut den Beamten sollen die drei Räuber am 31. Oktober 2021 zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr in der Straßenbahnlinie 2 an der Endhaltestelle Beesen zwei Opfer unter Androhung von Gewalt sowie Schlägen dazu gezwungen haben, mehrere Gegenstände herauszugeben.