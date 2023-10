Am Dienstag meldeten Anwohner in der südlichen Innenstadt von Halle mehrere Kellereinbrüche. Die Polizei ermittelt.

Polizei ermittelt in Halle: Neun Keller in der südlichen Innenstadt aufgebrochen

Halle (Saale)/MZ - Dem Polizeirevier wurde am Dienstag, kurz nach 10 Uhr der Einbruch in mehrere Keller in einem Mehrfamilienhaus im Bereich Willy-Brandt-Straße in Halle angezeigt.

Die bisher unbekannten Täter brachen neun Keller auf oder versuchten diese aufzubrechen. Über entwendete Gegenstände und den entstandenen Gesamtschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft seitens der Polizei gegeben werden. Durch das Polizeirevier Halle wurden die Ermittlungen eingeleitet. Vor Ort erfolgte die Spurensicherung durch die Kriminaltechnik