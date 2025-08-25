Wahlkreis in Merseburg: Politiker kehrt 2026 der Landespolitik den Rücken. Wie er sich die Zukunft vorstellt.

Darum geht Grünen-Urgestein Sebastian Striegel aus Halle mit Mitte 40 in den politischen Ruhestand

Grünen-Politiker Sebastian Striegel aus Halle hängt die Landespolitik an den Nagel.

Halle (Saale)/MZ - Am Wochenende ließ Sebastian Striegel die politische Bombe platzen. Der 44 Jahre alte Hallenser mit Wahlkreis in Merseburg will 2026 nicht wieder für den Landtag kandidieren. Nach 15 Jahren macht einer der prominentesten Grünen-Politiker in Sachsen-Anhalt Schluss mit der Berufspolitik.