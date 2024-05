In der Nacht zum Samstag haben Polarlichter den Himmel in bunte Farben getaucht. Am Wochenende soll das Spektakel erneut zu beobachten sein. Warum Behörden warnen.

Halle (Saale)/MZ - Erst wurde der Nachthimmel am Freitagabend nach 22 Uhr rot, dann begann das Himmelsspektakel. Über Halle und dem Saalekreis waren kräftige Polarlichter zu sehen, die das Firmament in bunte Farben tauchten. In Halle selbst war das Naturphänomen wegen der Lichtverschmutzung nicht so gut sichtbar, aber außerhalb der Großstadt schon.

Auch über Schochwitz im Saalekreis färbte sich der Nachthimmel ein. (Foto: Clemens Ernst)

Verantwortlich dafür ist laut dem amerikanischen Weltraumprognosezentrum (NOAA) der stärkste Sonnensturm seit 2003. Überall in Sachsen-Anhalt waren die Polarlichter zu sehen. Laut NOAA kann der Sonnensturm aber Stromnetze oder Kommunikationssysteme wie Navis in Autos stören. 2003 hatte der geomagnetische Sturm beispielsweise in Schweden für Stromausfälle gesorgt.

Im Video: Polarlichter über dem Brocken im Harz

Über Sachsen-Anhalt sind in der Nacht zum Samstag zahlreiche Polarlichter (Aurora Borealis) zu sehen gewesen. (Kamera: Thomas Schulz, Schnitt: Samantha Günther)

Laut dem Portal „Wetter Online“ könnten über das ganze Wochenende weiterhin Polarlichter zu sehen sein - wenn der Himmel klar ist. Die Ausgangslage sei dafür so gut wie lange nicht mehr.